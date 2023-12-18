Украина планирует разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью. В ВР зарегистрировали законопроект
Киев • УНН
Украина стремится разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью, ссылаясь на поддержку страной российской агрессии и нарушение международного права.
Сегодня Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона "О прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о содействии и взаимной защите инвестиций". Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Законопроектом, в связи с поддержкой со стороны республики беларусь действий рф, которая признана государством-агрессором, причастности республики беларусь к незаконному применению силы против Украины и установления фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны республики беларусь, нарушающих нормы и принципы международного права, предусмотрено прекращение действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством республики беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций
Напомним
29 июня Верховная Рада, среди прочих, прекратила действие соглашения с беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.
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Украина планирует разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью. В ВР зарегистрировали законопроект
Украина стремится разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью, ссылаясь на поддержку страной российской агрессии и нарушение международного права.
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