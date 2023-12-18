Украина планирует разорвать соглашение о защите инвестиций с беларусью. В ВР зарегистрировали законопроект

"Жила сама по себе": Главнокомандующий ВСУ раскритиковал старую систему тылового обеспечения

Залужный отметил, что поддерживает слова министра Рустема Умерова, что "система тылового обеспечения, которая действовала, - не выдерживала никакой критики и жила сама по себе где-то на другой планете".