Совбез ООН соберется сегодня по поводу "языкового закона" - Николенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня в 22:00 состоится инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено украинскому "языковому закону". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.
"Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00 ч. по киевскому времени", - написал Николенко.
Он добавил, что прямая трансляция будет доступна на сайте ООН.
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Как ранее сообщал, поздно вечером 17 мая делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".