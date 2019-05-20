Радбез ООН збереться сьогодні з приводу “мовного закону” - Ніколенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні о 22:00 відбудеться ініційоване Росією засідання Ради Безпеки ООН, яке буде присвячено українському “мовному закону”. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-секретаря Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенко.
“Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 год. за київським часом”, - написав Ніколенко.
Він додав, що пряма трансляція буде доступна на сайті ООН.
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Як раніше повідомляв УНН, пізно ввечері 17 травня делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.