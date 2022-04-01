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Рада сделала первый шаг к установлению уголовной ответственности за использование символов "Z" и "V"

Киев • УНН

 • 143928 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада в первом чтении поддержала установление уголовной ответственности за использование букв “Z” и “V” как символов войны против Украины и признание россии государством-террористом. Об этом сообщил автор законопроекта, нардеп Николай Княжицкий, передает УНН.

Рада сделала первый шаг к установлению уголовной ответственности за использование символов "Z" и "V"

Цитата

"Парламент сегодня в первом чтении поддержал мою инициативу о введении уголовной ответственности за использование букв “Z” и “V” как символов войны против Украины и признание россии государством-террористом. Верю, что мы быстро примем закон в целом", - написал Княжицкий.

Дополнение

В Верховной Раде в понедельник, 28 марта зарегистрировали проект закона о запрете использования символики поддержки нападения российской федерации на Украину.

Как писал УНН, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа российских оккупантов "Z".

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