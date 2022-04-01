Рада сделала первый шаг к установлению уголовной ответственности за использование символов "Z" и "V"

Цитата

"Парламент сегодня в первом чтении поддержал мою инициативу о введении уголовной ответственности за использование букв “Z” и “V” как символов войны против Украины и признание россии государством-террористом. Верю, что мы быстро примем закон в целом", - написал Княжицкий.

Дополнение

В Верховной Раде в понедельник, 28 марта зарегистрировали проект закона о запрете использования символики поддержки нападения российской федерации на Украину.

Как писал УНН, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа российских оккупантов "Z".