Рада зробила перший крок до встановлення кримінальної відповідальності за використання символів "Z" та "V"

Цитата

"Парламент сьогодні у першому читанні підтримав мою ініціативу про встановлення кримінальної відповідальності за використання літер “Z” і “V” як символів війни проти України та визнання росії державою-терористом. Вірю, що ми швидко приймемо закон в цілому", - написав Княжицький.

Доповнення

У Верховній Раді в понеділок, 28 березня зареєстрували проект закону щодо заборони використання символіки підтримки нападу російської федерації на Україну.

Як писав УНН, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів "Z".