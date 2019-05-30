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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 120854 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137368 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144574 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130105 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130173 просмотра

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Рада сможет рассмотреть законопроект о ВСК уже в следующий вторник

Рада сможет рассмотреть законопроект о ВСК уже в следующий вторник

Киев  •  УНН

 • 8995 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада Украины начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях уже в следующий вторник, 4 июня, поскольку регламентный комитет уже предоставил свои выводы парламенту. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.

"Уже есть решение регламентного комитета по закону о ВСК. Это значит, что мы сможем рассмотреть его уже в следующий вторник. А после того приступить к рассмотрению Избирательного кодекса", - отметил Парубий.

По его словам, для рассмотрения 1630 поправок в закон о ВСК в сессионном зале понадобится несколько часов плодотворной работы парламентариев, однако, по прогнозу председателя ВР, уже в тот же день парламент сможет перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Напомним, на десятой сессии восьмого созыва, Рада не будет рассматривать закон о ВСК, поскольку его не внесли в повестку дня.

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