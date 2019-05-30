Рада сможет рассмотреть законопроект о ВСК уже в следующий вторник

"Уже есть решение регламентного комитета по закону о ВСК. Это значит, что мы сможем рассмотреть его уже в следующий вторник. А после того приступить к рассмотрению Избирательного кодекса", - отметил Парубий.

По его словам, для рассмотрения 1630 поправок в закон о ВСК в сессионном зале понадобится несколько часов плодотворной работы парламентариев, однако, по прогнозу председателя ВР, уже в тот же день парламент сможет перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Напомним, на десятой сессии восьмого созыва, Рада не будет рассматривать закон о ВСК, поскольку его не внесли в повестку дня.