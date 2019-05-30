Рада зможе розглянути законопроект про ТСК вже наступного вівторка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада України почне розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії вже наступного вівторка, 4 червня, оскільки регламентний комітет уже надав свої висновки парламенту. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, закриваючи вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Вже є рішення регламентного комітету щодо закону про ТСК. Це означає, що ми зможемо розглянути його вже наступного вівторка. А після того приступити до розгляду Виборчого кодексу", - зазначив Парубій.
За його словами, на розгляду 1630 правок до закону щодо ТСК у сесійній залі знадобиться кілька годин плідної роботи парламентарів, однак, за прогнозом голови ВР, вже того ж дня парламент зможе перейти до розгляду Виборчого кодексу.
Нагадаємо, на десятій сесії восьмого скликання, Рада не буде розглядати закон про ТСК, оскільки його не внесли у порядок денний.