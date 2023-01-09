Рада изменит регламент для ускорения евроинтеграционных законов - нардеп

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«Верховная Рада приняла все важнейшие евроинтеграционные законы. Мы хотели бы, чтобы оценка состоялась не в октябре 2023 года, как об этом уже предварительно говорили еврокомиссары, а, например, весной. Весной мы только сможем двигаться к началу переговоров о вступлении. Должны сверить по законодательству 35 частей Соглашения о вступлении, на котором мы равны по всем частям, и Верховная Рада будет принимать евроинтеграционные законы. Мы даже изменим наш регламент, чтобы евроинтеграционные законы шли по ускоренной процедуре. Например, евроинтеграционный закон нельзя будет заблокировать постановлением, или заспамить не касающимися правками, например, соответствующей директивы, которая этот закон покрывает», – рассказала Кравчук.

Напомним

Глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада приняла все законопроекты, необходимые для выполнения рекомендаций Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.