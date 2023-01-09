Рада змінить регламент для пришвидшення євроінтеграційних законів - нардеп

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«Верховна Рада прийняла усі найважливіші євроінтеграційні закони. Ми би хотіли, щоб оцінка відбулася не в жовтні 2023 року, як про це вже попередньо говорили єврокомісари, а, наприклад, навесні. Навесні ми тільки зможемо рухатися до початку переговорів про вступ. Маємо звірити по законодавству 35 частин Угоди про вступ, на якому ми рівні по всіх частинах, і Верховна Рада буде приймати євроінтеграційні закони. Ми навіть змінимо наш регламент, щоб євроінтеграційні закони йшли по пришвидшеній процедурі. Наприклад, євроінтеграційний закон не можна буде заблокувати постановою, або заспамити правками, що не стосуються, наприклад, відповідної директиви, яка цей закон покриває», – розповіла Кравчук.

Нагадаємо

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада ухвалила всі законопроекти, необхідні для виконання рекомендацій Європейської комісії, щоб розпочати переговори про вступ України в ЄС.