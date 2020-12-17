Рада сменила график работы на период "локдауна"

Документ предусматривает внесение изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва по работе парламента в январе 2021 года, предусмотрев:

▪️ неделю с 11 по 15 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

▪️ неделю с 18 по 22 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

▪️ неделю с 25 по 29 января: 25 января - заседание согласительного совета. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий, 26 января - пленарное заседание, 27 января - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), 28 января - пленарное заседание, 29 января - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Закрытие сессии.

Отметим, что, согласно календарному плану, с 11 по 22 января должны были проходить пленарные заседания парламента.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.