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Рада сменила график работы на период "локдауна"

Киев • УНН

 • 15480 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада в четверг приняла в целом проект постановления №4501 о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада сменила график работы на период "локдауна"

Документ предусматривает внесение изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва по работе парламента в январе 2021 года, предусмотрев:

▪️ неделю с 11 по 15 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

▪️ неделю с 18 по 22 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

▪️ неделю с 25 по 29 января: 25 января - заседание согласительного совета. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий, 26 января - пленарное заседание, 27 января - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), 28 января - пленарное заседание, 29 января - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Закрытие сессии.

Отметим, что, согласно календарному плану, с 11 по 22 января должны были проходить пленарные заседания парламента.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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