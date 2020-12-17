Рада змінила графік роботи на період "локдауну"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада у четвер ухвалила в цілому проект постанови №4501 про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Документ передбачає внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання щодо роботи парламенту у січні 2021 року, передбачивши:
▪️ тиждень з 11 по 15 січня - робота у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
▪️ тиждень з 18 по 22 січня - робота у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
▪️ тиждень з 25 по 29 січня: 25 січня – засідання погоджувальної ради. Самостійна робота народних депутатів України, пов’язана із здійсненням депутатських повноважень, 26 січня – пленарне засідання, 27 січня – пленарне засідання. Робота у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), 28 січня – пленарне засідання, 29 січня – година запитань до Уряду. Пленарне засідання. Закриття сесії.
Зазначимо, що, згідно з календарним планом, з 11 по 22 січня мали проходити пленарні засідання парламенту.
Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.