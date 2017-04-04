Рада запретила "Укравтодора" ограничивать или запрещать движение фур

Законопроектом вносятся изменения в закон о автодороги, которыми запрещается "Укравтодору" ограничивать или запрещать движение транспортных средств, нагрузка на ось, общая масса или габариты которых превышают нормы, определенные для них государственными стандартами, в случае отсутствия соответствующего специального согласования.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить после зимы отремонтированы в прошлом году дороги.