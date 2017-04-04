Рада заборонила “Укравтодору” обмежувати або забороняти рух фур

Законопроектом вносяться зміни до закону про автодороги, якими забороняється “Укравтодору” обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, визначені для них державними стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив перевірити після зими відремонтовані торік дороги.