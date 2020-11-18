Рада запретила министрам быть и.о. более 30 дней: украинцы уже придумали "схемы обхода"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера парламент ограничил полномочия временных министров на срок до 30 дней. Об этом в Facebook сообщила автор поправок в законодательство, народный депутат Алена Шкрум, передает УНН.

"Мы предложили добавить в закон о КМУ прямую обязанность премьера подавать представление на нового министра в течение 30 дней, если такая должность стала вакантной. Если ВР не поддерживает представление - снова есть новые 30 дней найти профессионального человека, который получит поддержку ВРУ", - рассказала Шкрум.

Кроме того, отныне и.о. министра не сможет:

▪️ осуществлять реорганизацию отрасли или целого министерства;
▪️ ликвидировать или продавать имущество или предприятия;
▪️ назначать или увольнять руководителей таких предприятий.

За этот закон проголосовало 287 народных депутатов, в отличие от постановления об отмене "карантина выходного дня" и законопроекта о переносе сроков введения кассовых аппаратов для ФЛП, отчего бизнес стоял вчера весь день под стенами ВР. За эти инициативы в пользу бизнеса голосов не хватило.

Однако, чтобы закон об ограничении и.о. министра вступил в действие - его еще должен подписать Президент. Между тем, в сети активно обсуждаются нововведения, в том числе путем обхода новых правил. Звучит мысль о том, что закон можно будет легко обойти при желании премьера. Он, например, сможет подавать до бесконечности кандидатуру министра, которая не устраивает парламент, и таким образом продолжать своего и.о.

И автор поправок Шкрум соглашается, что такое действительно возможно.

Среди прочего указывается, что правка внесена с нарушением Регламента - не прошла комитеты и выставлена ​​в зал с голоса, а это основание для ветирования Президентом.

Судя по комментариям под постом Шкрум, правкой довольны те, кто недовольны и.о. министра образования Сергеем Шкарлетом. Впрочем, он не единственный исполняющий обязанности в действующем Кабмине. В прошлом их было тоже несколько и самой одиозной была Ульяна Супрун, которую обвиняют в уничтожении санэпидслужбы накануне пандемии COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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