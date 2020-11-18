Рада заборонила міністрам бути в.о. понад 30 днів: українці вже придумали "схеми обходу"

"Ми запропонували додати у закон про КМУ прямий обов'язок прем'єра подавати подання на нового міністра протягом 30 днів, якщо така посада стала вакантною. Якщо ВР не підтримує подання - знову є нові 30 днів знайти професійну людину, яка отримає підтримку ВРУ", - розповіла Шкрум.

Крім того, відтепер в.о. міністра не зможе:

▪️ здійснювати реорганізацію галузі або цілого міністерства;

▪️ ліквідувати або продавати майно або підприємства;

▪️ призначати або звільняти керівників таких підприємств.

За цей закон проголосувало 287 народних депутатів, на відміну від ухвали про скасування "карантину вихідного дня" і законопроекту про перенесення термінів введення касових апаратів для ФОПів, через що бізнес стояв вчора весь день під стінами ВР. За ці ініціативи на користь бізнесу голосів не вистачило.

Однак, щоб закон про обмеження в.о. міністра вступив у дію - його ще має підписати Президент. Тим часом, у мережі активно обговорюються нововведення, у тому числі шляхом обходу нових правил. Звучить думка про те, що закон можна буде легко обійти при бажанні прем'єра. Він, наприклад, зможе подавати до нескінченності кандидатуру міністра, яка не влаштовує парламент, і таким чином продовжувати свого в.о.

І автор правок Шкрум погоджується, що таке дійсно можливо.

Серед іншого вказується, що правка внесена із порушенням Регламенту - не пройшла комітети і виставлена у​​ зал з голосу, а це підстава для ветування Президентом.

Судячи із коментарів під постом Шкрум, правкою задоволені ті, хто незадоволені в.о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом. Втім, він не єдиний виконуючий обов'язки у чинному Кабміні. У минулому їх було теж декілька і самою одіозною була Уляна Супрун, яку звинувачують у знищенні санепідемслужби напередодні пандемії COVID-19.