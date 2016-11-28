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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Совет ЕС утвердил бюджет Евросоюза на 2017 год

Киев • УНН

 • 16193 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Совет Евросоюза утвердил бюджет ЕС на 2017 год в объеме 157,86 млдр евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу органа.

Совет ЕС утвердил бюджет Евросоюза на 2017 год

Согласно утвержденному документу, предусмотрены выплаты в размере 134,49 млрд. евро, что на 1,6% меньше, чем в бюджете ЕС 2016 года.

В частности, из бюджета ЕС в 2017 году около 6 млрд евро пойдет на решение проблем, связанных с миграционным кризисом, 21,3 млрд. - на программы стимулирования экономического роста и инвестиций и 2,7 млрд. - на стратегические инвестиции.

Кроме того, по 500 млн евро выделят на поддержку занятости среди молодежи и помощь аграриям.

Бюджет ЕС на 2017 год будет считаться утвержденным после принятия Европарламентом 1 декабря.

В будущем году около 6 млрд. евро (на 11% больше, чем в текущем году) пойдут на решение проблем, связанных с миграционным кризисом, 21,3 миллиарда евро - на программы стимулирования экономического роста и инвестиций (плюс 12%), стратегические инвестиции - 2,7 миллиарда евро (плюс 25%). По 500 млн. выделяется на поддержку занятости среди молодежи и помощь аграриям. Бюджет ЕС на 2017 будет считаться утвержденным после принятия Европарламентом 1 декабря, отмечается в пресс-релизе.

Украинские Национальные Новости

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