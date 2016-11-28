Рада ЄС затвердила бюджет Євросоюзу на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рада Євросоюзу затвердила бюджет ЄС на 2017 рік обсягом 157,86 млдр євро, передає УНН з посиланням на прес-службу органу.
Згідно затвердженого документу, передбачені виплати у розмірі 134,49 млрд євро, що на 1,6% менше, ніж у бюджеті ЄС 2016 року.
Зокрема, з бюджету ЄС у 2017 році близько 6 млрд євро піде на вирішення проблем, пов’язаних із міграційною кризою, 21,3 млрд – на програми стимулювання економічного зростання та інвестицій і 2,7 млрд – на стратегічні інвестиції.
Крім того, по 500 млн євро виділять на підтримку зайнятості серед молоді та допомогу аграріям.
Бюджет ЄС на 2017 рік буде вважатися затвердженим після схвалення Європарламентом 1 грудня.
майбутнього року близько 6 мільярдів євро (на 11% більше, ніж у поточному році) підуть на вирішення проблем, пов'язаних з міграційним кризою, 21,3 мільярда євро — на програми стимулювання економічного зростання та інвестицій (плюс 12%), стратегічні інвестиції – 2,7 мільярда євро (плюс 25%). За 500 мільйонів виділяється на підтримку зайнятості серед молоді та допомогу аграріям. Бюджет ЄС на 2017 буде вважатися затвердженими після схвалення Європарламентом 1 грудня, відзначається в прес-релізі.