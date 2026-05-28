Рада взялась за ратификацию меморандума с ЕС о 90 млрд евро на фоне критики из-за сжатых сроков

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Рада начала рассмотрение соглашения с ЕС на 90 миллиардов евро. В депутатском корпусе жалуются на сжатые сроки работы над документом, который "переводили ночью".

Верховная Рада начала рассмотрение внесенного Президентом законопроекта №0376 о ратификации кредитного соглашения и меморандума с Европейским Союзом на 90 млрд евро на фоне звучавшей из депутатского корпуса критики о сжатых сроках, пишет УНН.

Детали

"Рада переходит к рассмотрению ратификации №0376 - меморандума с ЕС о предоставлении €90 млрд. Представляет министр финансов Сергей Марченко", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Ранее Железняк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с депутатами не упоминал о намерении внести в парламент меморандум с Европейским Союзом, который теперь должны срочно рассмотреть в последний пленарный день. 

По словам Железняка, о внесении меморандума с ЕС украинский лидер не упомянул ни на специальных встречах с представителями собственной фракции, ни во время общения с депутатами других политических сил.

"Что интересно, ни на одной встрече с депутатами: как с собственной фракцией, так и с другими, Президент не упомянул о том, что внесет меморандум с ЕС и нужно будет срочно его голосовать в последний пленарный день", — заявил Железняк.

Парламентарий также отметил, что документ пришлось оперативно переводить ночью, после чего его запланировали быстро вынести на ратификацию.

"Поэтому всю ночь в спешке переводили, сейчас будут гнать, пока народ не дочитал детали, ратифицировать", — добавил народный депутат.

Железняк раскритиковал уровень планирования при подготовке к рассмотрению документа в парламенте. По его словам, это уже не первая подобная ситуация за последнюю неделю.

"Уровень стратегического планирования — боженька. Дважды за неделю уже на день вперед не смогли просчитать историю", — заявил он.

Контекст

Заметим, что речь идет о проекте меморандума с Европейским Союзом, внесенном президентом в Верховную Раду. Документ предусматривает три транша помощи Украине на общую сумму в €90 млрд. Чтобы он вступил в силу, необходимо, чтобы более 226 народных избранников в сессионном зале нажали зеленую кнопку во время голосования.

