Рада установила штраф за неуплату за парковку

Законопроект предусматривает, что нарушение правил парковки транспортных средств, в частности неоплата стоимости услуг за пользование площадкой для платной парковки за каждые сутки пользования, - влечет наложение штрафа в двадцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию площадкой, на которой находится транспортное средство в момент нарушения.

Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, или на местах, не предназначенных для парковки, влечет наложение штрафа в тридцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию площадкой.

Также предполагается, что ответственность за нарушение правил парковки несет лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Как сообщал УНН, в Киеве решили запретить парковку почти 70 улицах.