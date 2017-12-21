Рада установила штраф за неуплату за парковку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада установила штраф за нарушение правил парковки транспортных средств. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект предусматривает, что нарушение правил парковки транспортных средств, в частности неоплата стоимости услуг за пользование площадкой для платной парковки за каждые сутки пользования, - влечет наложение штрафа в двадцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию площадкой, на которой находится транспортное средство в момент нарушения.
Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, или на местах, не предназначенных для парковки, влечет наложение штрафа в тридцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию площадкой.
Также предполагается, что ответственность за нарушение правил парковки несет лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.
Как сообщал УНН, в Киеве решили запретить парковку почти 70 улицах.