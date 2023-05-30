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Рада выполнила шестой пункт по "кандидатским требованиям": принят законопроект о реформе на рынке рекламы

Киев • УНН

 • 395006 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада на заседании приняла в целом законопроект № 9206 о реформе на рынке рекламы. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, добавив, что таким образом Рада завершила выполнение шестого пункта “кандидатских требований” для начала переговоров о членстве в ЕС, передает УНН.

Детали

“За” соответствующий законопроект проголосовали 298 народных депутатов.

Законопроект предусматривает:

- введение новой терминологии из Директивы ЕС в части коммерческих проявлений в медиа, а также понятие «пользовательского контента» и рекламы в нем;

- введение термина «продакт-плейсмент» и регулирование такой рекламы;

- 20% квоты рекламы на радио и ТВ;

- регулирование рекламы на платформах совместного доступа к видео и совместного доступа к информации, а также в мессенджерах и виртуальной реальности.

В частности ко второму чтению внесли следующие изменения:

- Реклама табака, электронных сигарет, подобных приложений и товаров для курения (в т.ч спонсорство и продактплейсмент) попадает под тотальный запрет. Также запрещен продактплейсмент азартных игр.

- Наименование товара сможет выступать спонсором с соблюдением установленных законом ограничений.

- Язык рекламы становится составляющей ее содержания. Также уточняются возможные случаи использования латиницы (например, для обозначения веб-адресов или при показе упаковки товара в виде, в котором он продается в Украине).

- Определяются сферы саморегулирования и сорегулирования относительно принятия кодексов создания и распространения рекламы. В частности, требования по рекламе, спонсорству и продактплейсменту чувствительных категорий товара. Это об алкогольных напитках, пищевых продуктах и напитках, содержащих жиры, транс-жирные кислоты, соль, соду или сахар, чрезмерное потребление которых в общей диете не рекомендуется, и тому подобное.

- Запрещается спам, включая массовые телефонные звонки. Устанавливается штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

- Предусматривается ведение национального реестра веб-сайтов, которые вызывают беспокойство в части соблюдения прав интеллектуальной собственности. На основании этого реестра проблемные сайты будут вноситься в международный перечень WIPO Alert.

- Также устанавливается штраф 10 минимальных зарплат за нарушение такого запрета для рекламодателей, которые продолжают размещать рекламу на таких сайтах.

Кравчук также сообщила, относительно некоторых положений к Закону «О медиа»:

- Приведено в полное соответствие с требованиями Директивы ЕС ограничения по распространению языка вражды в медиа. Введены дополнительные критерии в пункт 2 части 1 статьи 36 Закона.

- Уточнен вопрос перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности в части обнародования и доступа к информации об основаниях внесения лица в такой перечень.

- Более четко выписано регулирование медиа Министерства обороны Украины. В частности, определили, что такая возможность для МО является временной, ограничено количество аудиальных (одно) и аудиовизуальных (одно) линейных медиа и отметили, что они действуют на основании не лицензий, а временных разрешений.

Дополнение

12 мая Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы «Единство в разнообразии» до 2034 года. Это является еще одним шагом на пути движения Украины к членству в ЕС.

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