Рада виконала шостий пункт щодо “кандидатських вимог”: ухвалено законопроект про реформу на ринку реклами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада на засіданні ухвалила в цілому законопроект № 9206 щодо реформи на ринку реклами. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, додавши, що таким чином Рада завершила виконання шостого пункту “кандидатських вимог” для початку переговорів щодо членства у ЄС, передає УНН.
Деталі
“За” відповідний законопроект проголосували 298 народних депутатів.
Законопроект передбачає:
- запровадження нової термінології з Директиви ЄС в частині комерційних проявів в медіа, а також поняття «користувацького контенту» та реклами в ньому;
- запровадження терміну «продакт-плейсмент» та регулювання такої реклами;
- 20% квоти реклами на радіо та ТБ;
- регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та спільного доступу до інформації, а також у месенджерах та віртуальній реальності.
Зокрема до другого читання внесли такі зміни:
- Реклама тютюну, електронних сигарет, подібних застосунків та товарів для паління (у т.ч спонсорство і продактплейсмент) потрапляє під тотальну заборону. Також заборонено продактплейсмент азартних ігор.
- Найменування товару зможе виступати спонсором з дотриманням встановлених законом обмежень.
- Мова реклами стає складовою її змісту. Також уточнюються можливі випадки використання латиниці (наприклад, на позначення веб-адрес чи при показі упаковки товару у вигляді, в якому він продається в Україні).
- Визначаються сфери саморегулювання та співрегулювання щодо прийняття кодексів створення та розповсюдження реклами. Зокрема, вимоги щодо реклами, спонсорства та продактплейсменту чутливих категорій товару. Це про алкогольні напої, харчові продукти та напої, які містять жири, транс-жирні кислоти, сіль, соду або цукор, надмірне споживання яких у загальній дієті не рекомендується, тощо.
- Забороняється спам, включно з масовими телефонними дзвінками. Встановлюється штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- Передбачається ведення національного реєстру веб-сайтів, які викликають занепокоєння в частині дотримання прав інтелектуальної власності. На підставі цього реєстру проблемні сайти вноситимуться до міжнародного переліку WIPO Alert.
- Також встановлюється штраф 10 мінімальних зарплат за порушення такої заборони для рекламодавців, які продовжують розміщувати рекламу на таких сайтах.
Кравчук також повідомила, щодо деяких положень до Закону «Про медіа»:
- Приведено у повну відповідність з вимогами Директиви ЄС обмеження щодо поширення мови ворожнечі в медіа. Введено додаткові критерії у пункт 2 частини 1 статті 36 Закону.
- Уточнено питання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці в частині оприлюднення і доступу до інформації про підстави внесення особи до такого переліку.
- Чіткіше виписано регулювання медіа Міністерства оборони України. Зокрема, визначили, що така можливість для МО є тимчасовою, обмежено кількість аудіальних (одне) і аудіовізуальних (одне) лінійних медій і зазначили, що вони діють на підставі не ліцензій, а тимчасових дозволів.
Доповнення
12 травня Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» до 2034 року. Це є ще одним кроком на шляху руху України до членства в ЄС.