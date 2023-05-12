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Ще один крок до членства в ЄС: уряд схвалив концепцію національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті"

Ще один крок до членства в ЄС: уряд схвалив концепцію національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» до 2034 року. Це є ще одним кроком на шляху руху України до членства в ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Цитата

«Під час засідання 12 травня Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року (далі – Концепція). Вона обґрунтовує необхідність розроблення відповідної державної цільової програми (далі – Програма), визначає оптимальний варіант вирішення актуальних питань у сфері етнополітики та відповідні комплекси заходів у межах Програми», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що концепція програми «Єдність у розмаїтті» була розроблена в інклюзивному діалозі та з урахуванням інтересів національних меншин та корінних народів, із залученням експертизи Ради Європи, у консультаціях із міжнародними партнерами, Єврокомісією.

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«Триває робота з напрацювання самої Державної програми, яка буде внесена на розгляд Уряду найближчим часом», – сказала Стефанішина.

Повідомляється, що концепція відповідає Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» та визначає метою Програми створення сталих інституційних умов для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей національних меншин (спільнот) та корінних народів України відповідно до міжнародних нормативно-правових стандартів, сприяння міжкультурній компетентності, взаємодії та порозумінню, інтеграції українського суспільства в умовах необхідності подолання наслідків російсько-української війни та наслідків багаторічної політики російської насильницької асиміляції.

У своїй основі Концепція виходить із доцільності загальнонаціонального спрямування і координації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, національних меншин (спільнот), захисту прав корінних народів України з увагою до регіональної специфіки.

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Зазначається, що концепція передбачає реалізацію у межах Програми комплексів заходів, спрямованих створити умови для належного забезпечення прав національних меншин (спільнот) та корінних народів, інтеграції українського суспільства, зокрема:

· забезпечення належних можливостей для здобуття повної загальної середньої освіти мовами національних меншин (спільнот) та корінних народів України одночасно з державною мовою, вивчення мов національної меншини (спільноти), корінного народу України відповідно до національного законодавства;

· впровадження у закладах загальної середньої освіти компонентів, спрямованих на поглиблення розуміння етнічного розмаїття України та світу шляхом внесення змін до навчальних програм;

· заходи зі співпраці з державами-членами ЄС задля належного забезпечення освітніх прав національних меншин (спільнот) України;

· заходів, спрямованих на збереження культур та історичної пам’яті національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

· заходів, спрямованих на подолання наслідків збройної агресії російської федерації у контексті забезпечення прав національних меншин (спільнот) і корінних народів;

· удосконалення механізмів запобігання та протидії дискримінації осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

· внесення змін до законодавства з метою підвищення доступу громадських об’єднань національних меншин (спільнот) та корінних народів України до можливостей оренди приміщень для забезпечення провадження статутної діяльності;

· запровадження механізму національних і регіональних програм підтримки на конкурсній основі проектів та заходів громадянського суспільства, спрямованих на підтримку і розвиток культурної, мовної самобутності національних меншин (спільнот) та корінних народів України, міжкультурного діалогу, інтеграції українського суспільства;

· створення програми державної підтримки зареєстрованих медіа, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин (спільнот) та корінних народів України;

· проведення загальнонаціональних та регіональних досліджень з метою оновлення та моніторингу даних щодо актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин, національних меншин (спільнот) та захисту прав корінних народів України.

Програма розрахована на період з 2024 по 2034 роки.

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