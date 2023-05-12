Еще один шаг к членству в ЕС: правительство одобрило концепцию национально-культурной программы "Единство в разнообразии"

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«Во время заседания 12 мая Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию Государственной целевой национально-культурной программы «Единство в разнообразии» на период до 2034 года (далее – Концепция). Она обосновывает необходимость разработки соответствующей государственной целевой программы (далее – Программа), определяет оптимальный вариант решения актуальных вопросов в сфере этнополитики и соответствующие комплексы мероприятий в рамках Программы», - говорится в сообщении.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что концепция программы «Единство в разнообразии» была разработана в инклюзивном диалоге и с учетом интересов национальных меньшинств и коренных народов, с привлечением экспертизы Совета Европы, в консультациях с международными партнерами, Еврокомиссией.

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«Продолжается работа по наработке самой Государственной программы, которая будет внесена на рассмотрение Правительства в ближайшее время», – сказала Стефанишина.

Сообщается, что концепция соответствует Закону Украины «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и определяет целью Программы создание устойчивых институциональных условий для удовлетворения потребностей и эффективной реализации прав и возможностей национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины в соответствии с международными нормативно-правовыми стандартами, содействие межкультурной компетентности, взаимодействию и взаимопониманию, интеграции украинского общества в условиях необходимости преодоления последствий российско-украинской войны и последствий многолетней политики русской насильственной ассимиляции.

В своей основе Концепция исходит из целесообразности общенационального направления и координации государственной политики в сфере межнациональных отношений, национальных меньшинств (сообществ), защиты прав коренных народов Украины с вниманием к региональной специфике.

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Отмечается, что концепция предусматривает реализацию в рамках Программы комплексов мероприятий, направленных создать условия для надлежащего обеспечения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов, интеграции украинского общества, в частности:

· обеспечение надлежащих возможностей для получения полного общего среднего образования на языках национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины одновременно с государственным языком, изучение языков национального меньшинства (сообщества), коренного народа Украины в соответствии с национальным законодательством;

· внедрение в учреждениях общего среднего образования компонентов, направленных на углубление понимания этнического разнообразия Украины и мира путем внесения изменений в учебные программы;

· меры по сотрудничеству с государствами-членами ЕС для надлежащего обеспечения образовательных прав национальных меньшинств (сообществ) Украины;

· мероприятий, направленных на сохранение культур и исторической памяти национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины;

· мероприятий, направленных на преодоление последствий вооруженной агрессии российской федерации в контексте обеспечения прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов;

· совершенствование механизмов предотвращения и противодействия дискриминации лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) и коренным народам Украины;

· внесение изменений в законодательство с целью повышения доступа общественных объединений национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины к возможностям аренды помещений для обеспечения осуществления уставной деятельности;

· внедрение механизма национальных и региональных программ поддержки на конкурсной основе проектов и мероприятий гражданского общества, направленных на поддержку и развитие культурной, языковой самобытности национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины, межкультурного диалога, интеграции украинского общества;

· создание программы государственной поддержки зарегистрированных медиа, которые целенаправленно способствуют развитию языков и культур национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины;

· проведение общенациональных и региональных исследований с целью обновления и мониторинга данных по актуальным вопросам в сфере межнациональных отношений, национальных меньшинств (сообществ) и защиты прав коренных народов Украины.

Программа рассчитана на период с 2024 по 2034 годы.