Рада исключила из повестки дня законопроект о налоге на азартные игры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 19 мая, исключила из повестки дня проект закона № 2713 и альтернативные о налогообложении доходов от организации и проведения азартных игр. Соответствующее решение поддержали 304 народных избранника, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Есть предложение законопроект 5199 поменять и поставить наверх, а 2713 и альтернативные сегодня не рассматривать", - предложил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Детали
Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук поставил предложение на голосование.
"Ставлю на голосование предложение Давида Арахамия по изменению вопросов повестки дня и исключению этого вопроса с сегодняшнего заседания", - сказал он.
Предложение поддержали 304 народных депутата.
Дополнение
Отметим, что профильный комитет ранее рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект № 2713-д.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет и игр в покер в сети Интернет в размере 10%, для деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов - 12,5%, для букмекерской деятельности - 5%, выпуска и проведения лотерей - 10%.
Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр, будут платить также налог на прибыль по общей ставке 18%. При этом начисленный субъектом налог на доход от такой деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат к налогообложению такого субъекта.
При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой ставке налога.
Наряду с этим, проектом предусматривается, что выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что станет стимулом для инвесторов.
Что было ранее
Отметим, что на заседании 4 февраля Верховная Рада провалила голосование в первом чтении проекта закона №№ 4351, 4351-1 и 4351-2 о внесении изменений в ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
С момента внесения Кабмином в парламент проекта Госбюджета-2021 его критики говорят о том, что доходы нереальны и расходов много. Одним из камней преткновения стали налоги для игорного бизнеса, который только начинает развиваться в Украине.