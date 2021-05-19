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Рада исключила из повестки дня законопроект о налоге на азартные игры

Киев • УНН

 • 21103 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 19 мая, исключила из повестки дня проект закона № 2713 и альтернативные о налогообложении доходов от организации и проведения азартных игр. Соответствующее решение поддержали 304 народных избранника, передает корреспондент УНН.

Рада исключила из повестки дня законопроект о налоге на азартные игры

Цитата:

"Есть предложение законопроект 5199 поменять и поставить наверх, а 2713 и альтернативные сегодня не рассматривать", - предложил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Детали

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук поставил предложение на голосование.

"Ставлю на голосование предложение Давида Арахамия по изменению вопросов повестки дня и исключению этого вопроса с сегодняшнего заседания", - сказал он.

Предложение поддержали 304 народных депутата.

Дополнение

Отметим, что профильный комитет ранее рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект № 2713-д.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет и игр в покер в сети Интернет в размере 10%, для деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов - 12,5%, для букмекерской деятельности - 5%, выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр, будут платить также налог на прибыль по общей ставке 18%. При этом начисленный субъектом налог на доход от такой деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат к налогообложению такого субъекта.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой ставке налога.

Наряду с этим, проектом предусматривается, что выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что станет стимулом для инвесторов.

Что было ранее

Отметим, что на заседании 4 февраля Верховная Рада провалила голосование в первом чтении проекта закона №№ 4351, 4351-1 и 4351-2 о внесении изменений в ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

С момента внесения Кабмином в парламент проекта Госбюджета-2021 его критики говорят о том, что доходы нереальны и расходов много. Одним из камней преткновения стали налоги для игорного бизнеса, который только начинает развиваться в Украине.

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