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Рада виключила з порядку денного законопроект про податок на азартні ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Верховна Рада України на засідання у середу, 19 травня, виключила з порядку денного проект закону № 2713 та альтернативні щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор. Відповідне рішення підтримало 304 народних обранці, передає кореспондент УНН.

Рада виключила з порядку денного законопроект про податок на азартні ігри

Цитата:

“Є пропозиція законопроект 5199 поміняти і поставити наверх, а 2713 та альтернативні сьогодні не розглядати”, — запропонував голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Деталі

Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук поставив пропозицію на голосування.

“Ставлю на голосування пропозицію Давида Арахамії щодо зміни питань порядку денного і виключення цього питання з сьогоднішнього засідання”, — сказав він.

Пропозицію підтримало 304 народні депутати.

Доповнення

Зазначимо, що профільний комітет раніше рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроект № 2713-д.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується встановити ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ігор в покер в мережі Інтернет в розмірі 10%, для діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та залах гральних автоматів — 12,5%, для букмекерської діяльності — 5%, випуску та проведення лотерей — 10%.

Окрім податку на дохід, законопроектом передбачається, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор, сплачуватимуть також податок на прибуток за загальною ставкою 18%. При цьому нарахований суб’єктом податок на дохід від такої діяльності є різницею та зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.

При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою ставкою податку.

Поряд з цим, проектом передбачається, що виграші в азартні ігри звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що стане стимулом для інвесторів.

Що було раніше

Зазначимо, що на засіданні 4 лютого Верховна Радапровалила голосування в першому читанні проекти закону №№ 4351, 4351-1 та 4351-2 про внесення змін до ЗУ “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

З моменту внесення Кабміном до парламенту проекту Держбюджету-2021 його критики говорять про те, що доходи нереальні і витрат багато. Одним з каменів спотикання стали податки для грального бізнесу, який тільки починає розвиватися в Україні.

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