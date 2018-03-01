Рада отказалась запрещать размещение наружной рекламы на русском языке

Законопроектом предлагалось указать, что языком наружной рекламы является государственный язык. Коммерческое (фирменное) наименование, торговая марка (товарный знак), географическое указание приводятся в наружной рекламе в том виде, в котором им предоставлена ​​правовая охрана в Украине в соответствии с законодательством.

Напомним, Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде.