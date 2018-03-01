Рада відмовилася забороняти розміщення зовнішньої реклами російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада відмовилася забороняти розміщувати зовнішню рекламу російською мовою. Парламентарі провалили законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами", передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонувалося зазначити, що мовою зовнішньої реклами є державна мова. Комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг), географічне зазначення наводяться у зовнішній рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.
Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд.