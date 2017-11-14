Рада отказалась исключить из повестки дня законопроект о Антикоррупционном суде

Перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий призвал исключить из повестки дня законопроект, поскольку, по его словам, Венецианская комиссия просила исключить его для внесения президентского законопроекта.

Однако парламентарии не поддержали это предложение.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что ВР проголосовать за создание Антикоррупционного суда в ближайшие месяцы.