Рада відмовилася виключити з порядку денного законопроект про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада відмовилася виключити з порядку денного законопроект про Антикорупційний суд. За відповідну пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія проголосували лише 144 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Перед голосуванням спікер парламенту Андрій Парубій закликав виключити з порядку денного законопроект, оскільки, за його словами, Венеціанська комісія просила виключити його для внесення президентського законопроекту.
Однак парламентарі не підтримали цю пропозицію.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що ВР має проголосувати за створення Антикорупційного суду найближчими місяцями.