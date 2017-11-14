Рада відмовилася виключити з порядку денного законопроект про Антикорупційний суд

Перед голосуванням спікер парламенту Андрій Парубій закликав виключити з порядку денного законопроект, оскільки, за його словами, Венеціанська комісія просила виключити його для внесення президентського законопроекту.

Однак парламентарі не підтримали цю пропозицію.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що ВР має проголосувати за створення Антикорупційного суду найближчими місяцями.