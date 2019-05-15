Рада отказалась проводить парламентские слушания о государственной природоохранной политике
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Народные депутаты отклонили проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом" законопроекта №9485. За соответствующее решение проголосовали только 86 депутатов, передает УНН.
Для участия в парламентских слушаниях предлагалось пригласить представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, профильных международных организаций, специалистов научных учреждений.
Напомним, народные депутаты приняли за основу и в целом проект постановления о проведении парламентских слушаний о состоянии, проблемах и перспективах охраны культурного наследия в Украине.