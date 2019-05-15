Рада відмовилась проводити парламентські слухання щодо державної природоохоронної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Народні депутати відхилили проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" законопроекту №9485. За відповідне рішення проголосували тільки 86 депутатів, передає УНН.
Для участі в парламентських слуханнях пропонувалось запросити представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, спеціалістів наукових установ.
Нагадаємо, народні депутати прийняли за основу і в цілому проект постанови щодо проведення парламентських слухань щодо стану, проблем і перспектив охорони культурної спадщини в Україні.