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ВР отклонила закон о дополнительном отпуске участникам боевых действий

ВР отклонила закон о дополнительном отпуске участникам боевых действий

Киев  •  УНН

 • 17160 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект закона о предоставлении дополнительного отпуска участникам боевых действий, которые, в частности, получили инвалидность. За соответствующий закон проголосовал 191 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование проект закона, впрочем достаточного количества голосов за него не нашлось. Ряд нардепов, которые выступали по этому поводу, отмечали, что эта норма о дополнительном отпуске может создать определенные сложности при оформлении ветеранов на работу.

По мнению авторов законопроекта, благодаря внедрению предложенных проектом акта норм участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны смогут пользоваться правом на дополнительный отпуск, предусмотренный законодательством, что уменьшит социальное напряжение среди граждан указанных категорий.

Он предусматривает предоставление дополнительного отпуска в 14 дней определенным категориям граждан, пострадавших во время боевых действий или во время Революции Достоинства. Речь идет о 1,368 тыс. человек с различными статусами за участие в боевых действиях.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны" подготовлен Минсоцполитики по собственной инициативе с целью обеспечения прав участников боевых действий и лиц, приравненных к ним согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии получили более 257 тыс. участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

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