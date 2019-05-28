ВР відхилила закон про додаткову відпустку учасникам бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект закону про надання додаткової відпустки учасникам бойових дій, які, зокрема, отримали інвалідність. За відповідний закон проголосував 191 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив на голосування проект закону, втім достатньої кількості голосів за нього не знайшлося. Низка нардепів, які виступали щодо цього, зазначали, що ця норма про додаткову відпустку може створити певні складності при оформленні ветеранів на роботу.
На думку авторів законопроекту, завдяки впровадженню запропонованих проектом акта норм учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть користуватись правом на додаткову відпустку, передбачену законодавством, що зменшить соціальну напругу серед громадян зазначених категорій.
Він передбачає надання додаткової відпустки в 14 днів певним категоріям громадян, які постраждали під час бойових дій або під час Революції Гідності. Йдеться про 1,368 тис. людей із різними статусами за участь у бойових діях.
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни" підготовлено Мінсоцполітики за власною ініціативою з метою забезпечення прав учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Нагадаємо, статус учасника бойових дій з початку російської збройної агресії отримали понад 257 тис. учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.