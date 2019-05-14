Рада отклонила все постановления, которые блокировали подписание закона о альтернативной энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проекты постановлений № 8449-д-П, № 8449-д-П1 и № 8449-д-П2, разблокировав подписания законопроекта № 8449-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, передает УНН.
"Постановления отклонены", - сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после рассмотрения этих постановлений парламентом. За проект постановления № 8449-д-П проголосовали 77 народных депутатов, № 8449-д-П1 - 76 депутатов, № 8449-д-П2 - 80 депутатов.
Напомним, Верховная Рада Украины отклонила проект постановления № 1793-П, разблокировав подписание законопроекта № 1793 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере ".