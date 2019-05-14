Рада відхилила всі постанови, які блокували підписання закону щодо альтернативної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила проекти постанов № 8449-д-П, № 8449-д-П1 та № 8449-д-П2, розблокувавши підписання законопроекту № 8449-д про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передає УНН.
"Постанови відхилені", - сказав Голова Верховної Ради Андрій Парубій після розгляду цих постанов парламентом. За проект постанови № 8449-д-П проголосували 77 народних депутатів, № 8449-д-П1 – 76 депутатів, № 8449-д-П2 – 80 депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада України відхилила проект постанови № 1793-П, розблокувавши підписання законопроекту № 1793 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері".