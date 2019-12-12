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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 16:07 • 139421 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Рада создала ВСК относительно нападений на Гандзюк и других активистов

Рада создала ВСК относительно нападений на Гандзюк и других активистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №2302 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Соответствующее решение поддержали 347 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления предусматривает создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

По словам авторов проекта постановления, целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о 55 нападениях на гражданских активистов в 2017-2018 годах из "Списка Гандзюк" с целью подтверждения или опровержения указанных фактов. Срок деятельности Временной следственной комиссии составляет один год.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщалось, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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