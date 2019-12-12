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Рада утворила ТСК щодо нападів на Гандзюк та інших активістів

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у цілому проект постанови №2302 про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років. Відповідне рішення підтримали 347 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Постанови передбачає утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

За словами авторів проекту постанови, метою Тимчасової слідчої комісії визначається перевірка відомостей щодо 55 нападів на громадських активістів у 2017-2018 роках зі "Списку Гандзюк" з метою підтвердження або спростування зазначених фактів. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії становить один рік.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва зменшив розмір застави голові Херсонського облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомлялося, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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