Рада установила новые ставки судебного сбора
Киев • УНН
Верховная Рада утвердила законопроект, устанавливающий предельные ставки судебного сбора для физлиц и ФЛП. Также определены случаи отсрочки или рассрочки его уплаты.
Верховная Рада приняла в целом законопроект, который устанавливает предельные размеры судебного сбора, а также определяет, когда суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора.
Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13192.
Детали
13192 - предельные размеры судебного сбора, ограничение возможности рассрочки. В целом (238)
Согласно законопроекту, ставки судебного сбора для физлиц и ФЛП по социальным спорам будут составлять не более 9084 гривен, а по имущественным искам - не более 24 тыс. 224 гривен.
По социальным спорам ставка за подачу кассационной жалобы для граждан и предпринимателей составит не более 15 тыс. 140 гривен, а по имущественным искам - не более 30 тыс. 280 гривен.
Предполагается, что если размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода за предыдущий календарный год физического лица, подающего жалобу в суд, суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок.
Также отмечается, что суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, если жалобу или исковое заявление подают военнослужащие; родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, если другой из родителей уклоняется от уплаты алиментов; одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью; члены малообеспеченной или многодетной семьи.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект, который освобождает лиц, находившихся в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии, от уплаты административного сбора за оформление паспорта.