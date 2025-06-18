Рада встановила нові ставки судового збору

Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими

Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 14927 перегляди