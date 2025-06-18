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Рада встановила нові ставки судового збору

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Верховна Рада затвердила законопроєкт, що встановлює граничні ставки судового збору для фізосіб та ФОПів. Також визначено випадки відстрочення або розстрочення його сплати.

Рада встановила нові ставки судового збору

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який встановлює граничні розміри судового збору, а також визначає, коли суд може відстрочити або розстрочити сплату судового збору.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13192.

Деталі

13192 - граничні розміри судового збору, обмеження можливості розстрочення. В цілому (238)

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, ставки судового збору для фізосіб та ФОПів у соціальних спорах будуть становити не більше 9084 гривень, а у майнових позовах - не більше 24 тис. 224 гривень.

У соціальних спорах ставка за подання касаційної скарги для громадян та підприємців становитиме не більше 15 тис. 140 гривень, а для майнових позовів - не більше 30 тис. 280 гривень.

Передбачається, що якщо розмір судового збору перевищує 5% розміру річного доходу за попередній календарний рік фізичної особи, яка подає скаргу до суду, суд може відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк.

Також зазначається, що суд може відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, якщо скаргу або позовну заяву подають військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї. 

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який звільняє осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта.

Павло Башинський

Павло Башинський

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