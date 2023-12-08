Рада усилила независимость САП с частичной отменой норм по "правкам Лозового"

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но только с "очень частичной" отменой некоторых норм "правок Лозового", сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

№10060 - независимость САП принято в целом. За - 298. К сожалению, но в законопроекте только очень частично отменены некоторые нормы по "правкам Лозового" - написал Железняк в Telegram.

Он указал, что принятие законопроекта является одним из основных требований МВФ и ЕС, а также послов G7. "Правда, позиция последних по правкам Лозового была проигнорирована", - отметил Железняк.

Как сообщали в парламенте, законопроект №10060 предлагает усовершенствовать правовые основы деятельности САП, в частности в части усиления ее самостоятельности и организационной независимости.

Законопроект направлен на усиление институциональной автономии САП, в частности, с целью: совершенствования процедуры отбора прокуроров и назначения на административные должности в САП; полномочия руководителя САП регулировать собственную организационную структуру; отдельного урегулирования дисциплинарной ответственности прокуроров САП и определения положений относительно подотчетности руководства САП (включая проведение оценки эффективности и периодическим внешним аудитом, который будет проводиться внешними экспертами с международным опытом).

Дополнение

5 декабря послы стран G7 указывали, что "внимательно следят за реформой САП". "Для укрепления антикоррупционных усилий мы советуем взять за основу текущий проект и отменить поправки Лозового, защитить юрисдикцию САП/НАБУ и позволить САП запрашивать экстрадицию + инициировать расследование против парламентариев", - указано в заявлении послов G7 в X.

Представители гражданского общества после заседания комитета указывали на то, что законопроект - без полной отмены "правок Лозового".