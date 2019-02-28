Рада приняла изменения в Госбюджет-2019

Проект закона 2679-VIII предусматривает урегулирование взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами объединенных территориальных общин и соответственно уточнения показателей межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как отметили авторы законопроекта, в законе о государственном бюджете на 2019 не учтено присоединение к признанным способными 8 территориальных общин городов смежных сельских и поселковых территориальных общин в 2018 году после представления правительством проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год ко второму чтению.

В законе уточнены объемы межбюджетных трансфертов для бюджета г. Покрова и г. Марганца в Днепропетровской области, г. Бердянска в Запорожской области, г. Коломые Ивано-Франковской области, г. Лозовой в Харьковской области, г. Канева в Черкасской области, г. Нежина в Черниговской области и бюджета Красиловского городской объединенной территориальной общины в Хмельницкой области.

Напомним, дефицит государственного бюджета в января 2019 года достиг 12,3 млрд грн.

В декабре 2018 Государственный бюджет выполнен со значительным дефицитом объемом 59,1 млрд грн прежде всего из-за традиционно значительных объемах расходов в конце года, тогда как рост доходов оставался сравнительно умеренным. Значительным был и дефицит сводного бюджета по итогам 2018 года - 67,8 млрд грн.



