Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2019

Проект закону 2679-VIII передбачає врегулювання взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад та відповідно уточнення показників міжбюджетних трансфертів, передбачених у Державному бюджеті України на 2019 рік.

Як зазначили автори законопроекту, у законі про державний бюджет на 2019 рік не враховано приєднання до визнаних спроможними 8 територіальних громад міст суміжних сільських і селищних територіальних громад у 2018 році після подання урядом проекту Державного бюджету України на 2019 рік до другого читання.

В законі уточнені обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджету м. Покрова та м. Марганця в Дніпропетровській області, м. Бердянська в Запорізькій області, м. Коломиї в Івано-Франківській області, м. Лозової в Харківської області, м. Канева в Черкаській області, м. Ніжина в Чернігівській області та бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади в Хмельницькій області.

Нагадаємо, дефіцит Державного бюджету у січні 2019 року сягнув 12,3 млрд грн.

У грудні 2018 року Державний бюджет виконано зі значним дефіцитом обсягом 59,1 млрд грн передусім через традиційно значні обсяги видатків наприкінці року, тоді як зростання доходів залишалося порівняно помірним. Значним був і дефіцит зведеного бюджету за підсумками 2018 року - 67,8 млрд грн.



