Рада приняла законопроект по обеспечению лечения COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77878 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100215 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107829 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94712 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103937 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106250 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131244 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Рада приняла законопроект по обеспечению лечения COVID-19

Рада приняла законопроект по обеспечению лечения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 30366 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект о внесении изменений в законодательство по обеспечению лечения коронавирусной болезни предусматривает создание правовой основы для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению COVID-19, в частности:

  • возможность использования для лечения человека, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств;
  • утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;
  • принятие решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;
  • проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней;
  • осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарственных средств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре законопроекта, которые ранее приняли парламентарии для противодействия коронавирусу в Украине.

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