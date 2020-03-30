Рада приняла законопроект по обеспечению лечения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект о внесении изменений в законодательство по обеспечению лечения коронавирусной болезни предусматривает создание правовой основы для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечению COVID-19, в частности:
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- возможность использования для лечения человека, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств;
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- утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;
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- принятие решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;
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- проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней;
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- осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарственных средств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре законопроекта, которые ранее приняли парламентарии для противодействия коронавирусу в Украине.