Рада приняла законопроект по организации дорожного движения для лиц с инвалидностью

Проект Закона №0963 о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных предусматривает законодательно защитить право лиц с инвалидностью, движущихся в креслах колесных, а также других представителей маломобильных групп населения на безопасное движение.

Так, согласно тексту закона, лица, передвигающиеся в креслах колесных, имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода и ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. Также лица, которые движутся в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся пешеходов.

Кроме того, лица, передвигающиеся в креслах колесных, обязаны: использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные, не перевозить грузы, мешающие управлению, не буксировать прицепы, не перевозить пассажиров. Кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Напомним, в Киеве для людей с инвалидностью работает 104 светофорных объекта.