Рада ухвалила законопроект щодо організації дорожнього руху для осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна рада України ухвалила в цілому проект закону №0963 щодо організації дорожнього руху для осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 350 народних депутатів України, передає УНН.
Проект Закону №0963 про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних передбачає законодавчо захистити право осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних, а також інших представників маломобільних груп населення на безпечний рух.
Так, відповідно до тексту закону, особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода та їздити по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю. Також особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються пішоходів.
Окрім того, особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані: використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні, не перевозити вантажі, що заважають керуванню, не буксирувати причепи, не перевозити пасажирів.
Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю — зовнішніми світловими приладами.
Нагадаємо, у Києві для людей з інвалідністю працює 104 світлофорних об’єкти.