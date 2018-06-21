Рада приняла законопроект о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту, предусматривается назначение гражданского министра обороны.
Законопроектом устанавливается, что безопасность Украины — защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз, а угрозы национальной безопасности Украины — явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или затрудняют или могут исключить или затруднить реализацию национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины.
Проект закона определяет перечень фундаментальных национальных интересов. К ним относятся:
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- государственный суверенитет и территориальная целостность,
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- демократический конституционный строй,
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- недопущение вмешательства во внутренние дела Украины,
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- устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения,
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- интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство,
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- членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО),
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- развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.
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Устанавливается, что сектор безопасности и обороны подлежит демократическом гражданском контроля. Система гражданского контроля состоит из:
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- контроля, осуществляемого Президентом Украины;
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- контроля, осуществляемого Верховной Радой Украины;
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- контроля, осуществляемого Советом национальной безопасности и обороны Украины;
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- контроля, осуществляемого Кабинетом Министров Украины, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;
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- судебного контроля;
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- общественного контроля.
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Кроме того, перед голосованием руководитель профильного комитета Иван Винник предложил поправку, согласно которой закон также предусматривает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны. Парламентарии ее поддержали.
Ранее комитет рекомендовал Раде принять закон о нацбезопасности.
Рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности 5 апреля.