Рада ухвалила законопроект про нацбезпеку з курсом на ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно з законопроектом передбачається призначення цивільного міністра оборони.
Законопроектом встановлюється, що національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.
Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать:
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- державний суверенітет і територіальна цілісність,
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- демократичний конституційний лад,
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- недопущення втручання у внутрішні справи України,
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- сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення,
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- інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір,
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- набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО),
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- розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.
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Встановлюється, що сектор безпеки та оборони підлягає демократичному цивільному контролю. Система цивільного контролю складається з:
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- контролю, що здійснюється Президентом України;
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- контролю, що здійснюється Верховною Радою України;
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- контролю, що здійснюється Радою національної безпеки і оборони України;
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- контролю, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
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- судового контролю;
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- громадського контролю.
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Крім того, перед голосуванням керівник профільного комітету Іван Вінник запропонував поправку, згідно з якою закон також передбачає повне розкриття фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки та оборони. Парламентарі її підтримали.
Раніше комітет рекомендував Раді схвалити закон про нацбезпеку.
Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацбезпеку 5 квітня.