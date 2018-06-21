Рада ухвалила законопроект про нацбезпеку з курсом на ЄС та НАТО

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Згідно з законопроектом передбачається призначення цивільного міністра оборони.

Законопроектом встановлюється, що національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.

Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать:

  • державний суверенітет і територіальна цілісність,
  • демократичний конституційний лад,
  • недопущення втручання у внутрішні справи України,
  • сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення,
  • інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір,
  • набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО),
  • розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

Встановлюється, що сектор безпеки та оборони підлягає демократичному цивільному контролю. Система цивільного контролю складається з:

  • контролю, що здійснюється Президентом України;
  • контролю, що здійснюється Верховною Радою України;
  • контролю, що здійснюється Радою національної безпеки і оборони України;
  • контролю, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
  • судового контролю;
  • громадського контролю.

Крім того, перед голосуванням керівник профільного комітету Іван Вінник запропонував поправку, згідно з якою закон також передбачає повне розкриття фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки та оборони. Парламентарі її підтримали.

Раніше комітет рекомендував Раді схвалити закон про нацбезпеку.

Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацбезпеку 5 квітня.

Українські Національні Новини

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