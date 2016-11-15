Рада во вторник может откорректировать "закон Савченко"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник планирует досрочно прекратить полномочия народного депутата Алексея Савченко, который победил в конкурсе на должность главы Николаевской ОГА и рассмотреть обращение Верховной Рады Украины к парламентам и органам исполнительной власти государств-членов Европейского Союза по усилению сотрудничества в области энергетической безопасности и потенциальных рисков реализации проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины. Об этом говорится в повестке дня, передает УНН.
Также, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроекты, которые касаются вопроса финансов и банковской деятельности и проблем правоохранительной деятельности, в том числе определиться относительно новых правил зачисления срока предварительного заключения (изменения в "закон Савченко").