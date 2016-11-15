Рада во вторник может откорректировать "закон Савченко"

Также, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроекты, которые касаются вопроса финансов и банковской деятельности и проблем правоохранительной деятельности, в том числе определиться относительно новых правил зачисления срока предварительного заключения (изменения в "закон Савченко").