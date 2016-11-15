Рада у вівторок може відкорегувати "закон Савченко"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада у вівторок планує достроково припинити повноваження народного депутата Олексія Савченко, який переміг у конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА та розглянути звернення Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав-членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України. Про це йдеться в порядку денному, передає УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути законопроекти, які стосуються питання фінансів і банківської діяльності та проблем правоохоронної діяльності, зокрема визначитися щодо нових правил зарахування строку попереднього ув'язнення (зміни до "закону Савченко").