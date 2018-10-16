Рада в четверг планирует рассмотреть проект Бюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В четверг Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2019 год. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“На четверг предлагаются определенные регламентом вопрос — это принятие бюджета. Согласно регламенту, мы должны принять его (в первом чтении — ред.) до 20 числа (октября — ред.). В четверг будет 18 октября, поэтому предлагается в четверг ключевым вопросом бюджет”, — сообщил Парубий.
Напомним, Министерство финансов Украины на прошлой неделе получило сведенные бюджетные предложения к проекту Государственного бюджета на 2019 года и теперь готовит выводы к рассмотрению проекта на заседании профильного комитета в Верховной Раде.
Ранее председатель ВР Андрей Парубий заявил, что вопросом номер один на ближайшей пленарной неделе будет Бюджет-2019, ведь, согласно регламенту, его должны принять в первом чтении до 20 октября.